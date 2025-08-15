Неизвестный ограбил квартиру на 18-м этаже в Петербурге, взломав окно

Петербургские правоохранители инициировали расследование квартирной кражи, зафиксированной в Невском районе. Заявление поступило от 45-летней женщины, живущей на 18-м этаже, сообщило «Оперативное прикрытие».
Преступление было совершено в многоэтажке на улице Ворошилова. Предположительно, злоумышленник вскрыл стеклопакет и проник в жилище. Оттуда он вынес драгоценности, наручные часы и фотокамеру Canon с объективами. Ущерб оценили в почти два миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют записи камер видеонаблюдения в районе происшествия, добавил Piter TV.
