Неизвестный ограбил квартиру на 18-м этаже в Петербурге, взломав окно

Преступление было совершено в многоэтажке на улице Ворошилова. Предположительно, злоумышленник вскрыл стеклопакет и проник в жилище. Оттуда он вынес драгоценности, наручные часы и фотокамеру Canon с объективами. Ущерб оценили в почти два миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют записи камер видеонаблюдения в районе происшествия, добавил Piter TV.