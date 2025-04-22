Неизвестные украли ценности на 1,4 млн рублей из частного дома в Ленобласти

В деревне Канисты произошла кража. Злоумышленник вынес из частного дома украшения и часы стоимостью более 1,4 миллиона рублей. Детали происшествия сайту Piter.TV сообщили сотрудники МВД России Всеволожского района Ленинградской области.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 21 апреля около 17:00. За помощью обратился мужчина 1968 года рождения с улицы Лесопарковой.

Он заявил, что с конца января 2024 года по середину апреля 2025 года кто-то взломал замок на входной двери его дома и украл личные вещи. Среди украденного оказались ювелирные изделия из золота и серебра с камнями и двое наручных часов. Ущерб составил свыше 1 430 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полиция начала оперативные мероприятия для поиска подозреваемого.