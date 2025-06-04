Неизвестные украли электросамокат у актера «Мимино» и «Афони» Васькова

Известный российский артист Михаил Васьков, прославившийся благодаря участию в популярных кинокартинах, среди которых знаменитые «Минино» и «Афоня», пострадал от действий воров в Москве. Происшествие случилось 30 мая, сообщил сайт MK.RU .

По опубликованной информации, 69-летний актер припарковал свой электросамокат стоимостью 15 тысяч рублей у ограждения на улице. Вернувшись вечером, исполнитель не обнаружил транспортное средство на месте, отметил Life.

Михаил Васьков – выпускник Театрального училища имени Б. Щукина. С 1977 года он является ведущим актером Театра имени Е. Вахтангова. Фильмография артиста включает более 90 работ, среди которых сериалы «Дальнобойщики» и «Воронины», что делает его одним из самых узнаваемых лиц отечественного кинематографа.