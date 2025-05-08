Неизвестные продали госнаграды ветерана ВОВ в Москве

В Москве возбудили уголовное дело о продаже государственных наград участника Великой Отечественной войны Владимира Долгих. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что госнаграды ветерана ВОВ продали в августе прошлого года. Незаконная сделка состоялась в квартире на западе Москвы.

Уголовное дело завели в марте 2025 года. При этом не уточняется, о каких наградах идет речь.

По данным издания, Долгих внес огромный вклад в сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны. Ветеран был одним из инициаторов создания Музея Победы на Поклонной горе.

В годы войны Долгих участвовал в боях за Москву, воевал на Брянском фронте, был тяжело ранен в 1943 году и демобилизован по состоянию здоровью в 1944 году.

Ранее в Подольске два брата вместе с подельником избили и ограбили 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. После убийства молодые люди вынесли из квартиры пенсионера ценные вещи, деньги и ордена.