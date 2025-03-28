Неизвестные подожгли штаб «Народного фронта» в Абакане

Неизвестные мужчины подожгли офис «Народного фронта» в Абакане. Об этом сообщили в Telegram-канале президентского движения в Хакасии.

Пожар произошел в здании на улице Бограда в ночь на 28 марта. Два неизвестных молодых человека в темной одежде подошли к офисе общественной организации и бросили в окно несколько бутылок с зажигательной смесью.

Огонь быстро охватил помещение, и, несмотря на то, что сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, половина штаба почти полностью выгорела за 15 минут.

«Все случилось в период с часу ночи до двух. <…> Правоохранительные органы отрабатывают все версии, в том числе и поджог по заказу», — рассказали представители «Народного фронта».

В пресс-службе общественной организации также обратились ко всем жителям Абакана, особенно проживающим в центре города, помочь в поиске поджигателей, если они попали на их камеры видеонаблюдения или регистраторы автомобилей.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, добавили в региональном главке МВД. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.