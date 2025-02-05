Неизвестные открыли стрельбу из автоматов на брюссельском вокзале

Baza: в Брюсселе люди с автоматами Калашникова устроили стрельбу на вокзале

Вооруженные автоматами Калашникова мужчины открыли огонь на вокзале в бельгийской столице. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

После стрельбы нападавшие скрылись в туннелях метро. По данным канала, всего было двое стрелков. В местной полиции предположили, что мужчины были связаны с наркобизнесом. Оба мужчины надели капюшоны, один из них спрятал свое лицо черным шарфом.

Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. Полиция начала разыскивать преступников.

Ранее стрельба произошла на складе косметики в Нью-Олбани в американском штате Огайо. В результате пострадали пять человек, еще один умер. Всех пострадавших госпитализировали, подробности об их состоянии не уточнялись. Находившихся в здании людей эвакуировали, сообщили «Известия». На территории завода правоохранители обнаружили огнестрельное оружие.