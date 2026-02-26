Нефтяника из ХМАО поймали на краже с буровой по отпечаткам на снегу

Сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе арестовали мужчину, подозреваемого в краже масляной основы для буровых растворов. Правоохранителям удалось еобнаружить злоумышленника благодаря следам на снегу, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий внимание полиции привлек 37-летний инженер, который был на смене в соответствующий период времени.

«Оперативникам в буквальном смысле удалось выйти на след подозреваемого, идентифицировав его по отпечатку протектора обуви», — рассказали представители полиции региона.