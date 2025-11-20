Неадекват попытался сжечь шесть человек под Новосибирском
СК Новосибирской области завел дело после поджога дома с 6 людьми внутри
В селе Нагорное Новосибирской области местный житель поджег дом и едва не убил супругу вместе с внуками и соседей. Об этом сообщил источник 360.ru.
Мужчина на почве ревности к жене распылил монтажную пену на диван и поджег. Супруга Ирина спасла детей и внуков и вывела всех наружу.
«Пил-пил-пил, перепил — и крыша поехала. Все живы, все нормально. У меня ожог руки. Он всегда нормально относился к детям и внукам, почему у него крыша поехала, никто не понимает. Был в загуле, на инвалидности дома находился, калымил и работал. Пену монтажную распылил, чтобы она шипела, попугать хотел», — пояснила женщина.
Пресс-служба СК России по Новосибирской области сообщила об уголовном деле по статье о покушении на убийство шести человек общеопасным способом.
Следствие установило, что 56-летний подозреваемый поджег веранду дома и ушел. Три женщины и трое несовершеннолетних выбрались из горящего дома, им ничто не угрожает. Поджигателя задержали, СК решает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее подросток пронес канистру с бензином в московский кинотеатр и поджег его.