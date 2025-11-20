Неадекват попытался сжечь шесть человек под Новосибирском

В селе Нагорное Новосибирской области местный житель поджег дом и едва не убил супругу вместе с внуками и соседей. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мужчина на почве ревности к жене распылил монтажную пену на диван и поджег. Супруга Ирина спасла детей и внуков и вывела всех наружу.

«Пил-пил-пил, перепил — и крыша поехала. Все живы, все нормально. У меня ожог руки. Он всегда нормально относился к детям и внукам, почему у него крыша поехала, никто не понимает. Был в загуле, на инвалидности дома находился, калымил и работал. Пену монтажную распылил, чтобы она шипела, попугать хотел», — пояснила женщина.