Не поделили окошко в тюремной камере. Боевик ХАМАС откусил щеку террористу ИГ

В израильской тюрьме «Офер» произошла драка между двумя заключенными. Боевик ХАМАС набросился на террориста ИГ* и откусил ему часть щеки, сообщила газета Israel Hayom .

Оба заключенных — жители сектора Газа. Их содержали в одной камере. Каждый из мужчин хотел контролировать доступ к окошку в двери. Не желая уступать, один из преступников набросился на другого.

До того, как мужчин растащили надзиратели, боевик ХАМАС успел нанести серьезную травму сопернику. Террористу ИГ* с прокушенной щекой потребовалась срочная медицинская помощь.

В израильском управлении тюрем Шабас подчеркнули, что сотрудникам колоний приходится ежедневно сталкиваться с подобными случаями.

«Этот инцидент еще раз иллюстрирует опасность и жестокость, с которыми нам приходится иметь дело в работе», — сказали в надзорном органе.

*Запрещенная в России террористическая организация.