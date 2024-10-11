Названо число преступлений вернувшихся с СВО заключенных из Тюмени

МВД заявило о 128 преступлениях вернувшихся с СВО заключенных из Тюмени

Вернувшиеся в Тюменскую область после участия в специальной военной операции заключенные колоний снова встали на криминальный путь. В период с мая прошлого года по октябрь 2024-го они совершили 128 преступлений. Как сообщило Ura.ru , такую статистику привел заместитель начальника областного главка МВД Евгений Козлов.

Он подчеркнул, что среди совершенных проступков вышедших на свободу заключенных в основном кражи, которые составили более половины (65) из общего количества преступлений.

«По данным на 9 октября у нас прибыло из зоны СВО 378 человек, которые попали туда из мест лишения свободы. Ими совершено 128 преступлений», — заявил Козлов.

Представитель МВД добавил, что сотрудники полиции в обязательном порядке ставят на контроль всех вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции бывших заключенных.

В начале марта стало известно, что завербованный из колонии частной военной компанией «Вагнер» для участия в СВО житель Кирова после возвращения домой изнасиловал девушку и сжег автомобиль, чтобы замести следы. Криминалисты завели против бывшего заключенного уголовное дело.