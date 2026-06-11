Натравившего собак на людей жителя Нижнего Тагила отправили под домашний арест

Ленинский районный суд избрал меру пресечения местному жителю, которого обвиняют в натравливании собак на людей. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

«Ленинский районный суд города Нижний Тагил рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Владимира Андреева. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК России», — заявили в пресс-службе.

По данным следователей, 15 апреля и 3 июня этого года у дома по проспекту Мира в Нижнем Тагиле обвиняемый совершил нападение на трех человек. В качестве орудия он использовал собак, которые могли навредить людям. В итоге мужчину посадили под домашний арест на срок до 8 августа 2026 года.

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