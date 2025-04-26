Насиловал каждый день. Сын превратил пожилую мать в секс-рабыню

В Испании мужчина сделал секс-рабыню из 83-летней матери и получил срок

Житель города Чиклана-де-ла-Фронтера получил 19 лет тюрьмы за систематическое насилие над своей пожилой матерью. Женщина стала для сына секс-рабыней, сообщила газета Daily Mail.

Преступление раскрылось, когда сиделки заметили следы крови на одежде пенсионерки и странности в ее поведении.

Испанка успела сообщить соцслужбам, что 47-летний сын насиловал ее каждый день. Однако свидетельства потерпевшей не дошли до суда из-за ее смерти.

В расследовании главную роль оказали представленные сиделками и соцработником доказательства. Они также рассказали, что сын угрожал матери расправой. Адвокаты мужчины пытались ссылаться на якобы психические отклонения, но врачи подтвердили его вменяемость. Ближайшие 19 лет испанец проведет в тюрьме.

В США отец заставлял своего 15-летнего сына участвовать в групповых оргиях с со своими любовницами. В отношении мужчины завели дело о преступных действиях сексуального характера.