Нашелся наставивший пистолет на ветерана СВО таксист в Тобольске

Полиция вычислила таксиста, который во время поездки по Тобольску наставил пистолет на ветерана СВО. Официальный представитель МВД России Ирина Волк показала в своем Telegram-канале допрос задержанного.

Муниципальный отдел МВД России «Тобольский» начал расследование после того, как в интернет попало видео конфликта. Таксист наставил на пассажира пистолет и заявил, что может его убить. Волк сообщила, что полицейские вычислили и задержали водителя в кратчайшие сроки.

На допросе мужчина заявил, что знает о причине задержания. Однако он не признал вину.

«[На видео] плохо отзываюсь. <…> Ну, я бы не сказал, что это угрозы», — сказал таксист.

Он наставил на пассажира травматический пистолет, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Тюменской области. Задержанному 46 лет, он приехал в Тобольск из Самарской области. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство» и ходатайствовали об аресте.

В Краснодаре таксист захотел расправиться с клиентами из-за того, что они попросили подъехать на другую сторону улицы. Пассажиры пожаловались на водителя, но агрегатор ничего не предпринял.