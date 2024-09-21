Нашедшего на свалке гумпомощь дальнобойщика осудили на 3 года

Дальнобойщик из Ростовской области Александр Закутний, который в январе этого года нашел на свалке гуманитарную помощь для военных, получил три года и три месяца условного срока по делу о незаконном хранении оружия. Об этом сообщил сайт 161.ru .

«Закутний, имея преступный замысел, направленный на незаконное хранение боеприпасов <…>, не имея специального разрешения <…>, хранил их на территории своего домовладения», — заявили в обвинительном акте.

По словам мужчины, следователи проявили к нему интерес стали после того, как он обнаружил гумпомощь на свалке и рассказал об этом журналитсам. Его дом стали регулярно обыскивать.

Несмотря на огласку, спустя полгода ситуация не поменялась, гуманитарная помощь осталась на том же месте. А ростовчанином заинтересовалась полиция. Блюстители порядка нашли у него 18 гильз калибра 7,62 миллиметров. По словам Александра, у него действительно было оружие, получил он его по лицензии. Однако лицензия именно на патроны была просрочена на момент обысков.

«А так как у меня лицензия просрочена, то я их должен был утилизировать. А я забыл. Поэтому завели уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов», — заявил дальнобойщик.

Он отметил, что намерен подавать апелляцию. Также Закутнего удивило, что свидетели и полицейские были на его стороне, даже во время обысков. При этом судья все равно вынес «вот такой приговор».