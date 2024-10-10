Нарушение домашнего ареста Чекалиными опровергли

Обвиняемые в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины не нарушали домашнего ареста. Все сообщения о срабатывании электронных браслетов у фигурантов дела не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка ФСИН сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве подчеркнули, что электронные устройства, контролирующие передвижения Чекалиных, работали исправно.

«Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемых не выявлено», — заявили в пресс-службе.

О срабатывании электронных браслетов у Валерии и Артема Чекалиных сообщил Telegram-канал Mash. В публикации заявили, что в дома к подсудимым прибыли судебные приставы, которые заменили браслет отбывающей домашний арест в арендованном доме в Истре блогерше.

С браслетом ее бывшего супруга, который находится в другом коттедже, якобы возникли проблемы с сигналом. Под домашним арестом Чекалины находятся с 4 октября.

Ранее стало известно, что общая сумма выведенных блогерами денег из России достигла одного миллиона долларов. По версии следователей, обналичку Чекалины проходили через Объединенные Арабские Эмираты. При этом отправку валюты за границу обвиняемые проводили по подложным документам.