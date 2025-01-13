Наркоторговцев с огнестрельным оружием задержали на западе Москвы

В Москве задержали двух наркоторговцев, дома у которых обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В ведомстве уточнили, что подозреваемых в торговле наркотиками полицейские выследили около дома на улице 50 лет Октября.

Задержанных доставили в квартиру, где в ходе обысков правоохранители нашли 46 свертков и стеклянную банку с порошкообразным веществом, электронные весы, вакууматор и упаковочный материал.

Также в помещении силовики обнаружили пистолет, пистолет-пулемет, 18 патронов и глушитель.

Мужчин заключили под стражу, против них завели уголовные дела.

Ранее в Екатеринбурге задержали чиновника, который вместе с другом из МЧС выращивал коноплю на продажу. Начальник одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса организовал в квартире приятеля целую нарколабораторию.