Наркоторговца с крупной партией товара задержали в Тюмени

В районе Лесобаза в Тюмени задержали 39-летнего мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на telegram-канал «МВД Медиа».

При себе у задержанного нашли 40 свертков с синтетическими наркотиками. Кроме того, у него были электронные весы и материал для упаковки.

В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело.

«Бороться есть, чем». Экс-офицер назвал четыре способа противостоять дронам ВСУ

Неуловимые «Кинжалы». Главное об уникальном гиперзвуковом оружии России

Герой Белого моря. Как поморский кормщик повторил подвиг Ивана Сусанина

Возвращение Трампа к власти разрушит старый мир. Отношения России и США улучшатся?

Стало известно о состоянии сбитого пьяным мигрантом подростка в Новосибирске

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте