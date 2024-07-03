Наркоторговца с крупной партией товара задержали в Тюмени
В районе Лесобаза в Тюмени задержали 39-летнего мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на telegram-канал «МВД Медиа».
При себе у задержанного нашли 40 свертков с синтетическими наркотиками. Кроме того, у него были электронные весы и материал для упаковки.
В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело.
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