Наркоман зарезал «английскую шпионку» и оторвал голубю голову в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали голого мужчину, который бегал по Гладышевскому проспекту. Им оказался 31-летний житель Сочи с признаками наркотического опьянения, сообщил телеграм-канал «Дорожный инспектор» .

«В процессе общения, он рассказал, что в квартире лежит труп знакомой», — указали авторы публикации.

Полицейские вошли в квартиру и увидели ужасающую сцену: повсюду валялись вещи, пол был залит кровью, мертвая девушка лежала с воткнутым в шею ножом, а неподалеку — обезглавленный голубь. Соседи снизу тоже сообщили, что с потолка капает вода кровавого цвета.

«Подозреваемый рассказал, что спас страну, так как это была английская шпионка и он не мог поступить иначе», — добавили в материале.

Ранее в ДНР полицейские арестовали 47-летнего местного жителя, который зарезал друга из-за отказа покормить кота.