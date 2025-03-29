Наркоман из Ингушетии сломал лодыжку дочери

Mash Gor: в Ингушетии мужчина избил дочь и сломал ей лодыжку

Житель Ингушетии избил несовершеннолетнюю дочь и сломал ей лодыжку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor .

В отделе МВД по Назрановскому району рассказали, что девочку привезли в больницу со следами побоев. В избиении заподозрили 40-летнего отца пострадавшей. Его оперативно задержали. Известно, что у мужчины несколько судимостей за торговлю наркотиками.

Пройти медосвидетельствование он отказался. А на допросе признался, что избил дочь во время ссоры. Жена мужчина рассказала, что муж, находясь под веществами, постоянно нападал на девочку и даже угрожал ей убийством.

Против задержанного завели уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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