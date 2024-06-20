Нарколабораторию ликвидировали в Нижегородской области
В Богородском районе ликвидировали нарколабораторию, которую организовали двое местных жителей. Об этом сообщил сайт niann.ru со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.
Двое мужчин действовали по указанию куратора, который пока остался неизвестным. Они организовали в хозпостройке одного из домов лабораторию по производству наркотиков.
Правоохранители изъяли из лаборатории 70 килограммов запрещенных веществ, а также реактивы для их производства. Возбуждено уголовное дело.
Новые направления обучения появились в колледже Воскресенска
Жители Белоозерского приняли участие в выездном заседании администрации
«До задержания я был трудоустроен». Иванов заявил, что он больше не замглавы Минобороны
Российские военные впервые применили «умную авиабомбу» ФАБ-3000 под Харьковом
Предпринимателей Подмосковья пригласили на выставку здравоохранения в Аргентине
Избивший студентку в Сибае однокурсник желал смерти ее отцу — участнику СВО
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте