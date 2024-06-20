Нарколабораторию ликвидировали в Нижегородской области

В Богородском районе ликвидировали нарколабораторию, которую организовали двое местных жителей. Об этом сообщил сайт niann.ru со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

Двое мужчин действовали по указанию куратора, который пока остался неизвестным. Они организовали в хозпостройке одного из домов лабораторию по производству наркотиков.

Правоохранители изъяли из лаборатории 70 килограммов запрещенных веществ, а также реактивы для их производства. Возбуждено уголовное дело.