Наркокурьера с пятью килограммами наркотиков задержали в Вологодской области

Сотрудники ГИБДД задержали на федеральной трассе А-114 жителя Вологды, который перевозил крупную партию синтетических наркотиков массой 4,9 килограмма. Об этом сообщил сайт «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По информации ведомства, мужчина вез груз из Ленинградской области, скрыв его в багажнике своего автомобиля Nissan. Наркотики предназначались для продажи в Вологодской области.

Против задержанного возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Фигуранта заключили под стражу на время предварительного следствия.