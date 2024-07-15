Наркодилерша оборудовала лаборатории по производству мефедрона в Подмосковье

Дело наркодилерши, хотевшей сбыть мефедрон, направили в суд в Подмосковье

прокуратура Московской области
Фото: прокуратура Московской области/Telegram

Уголовное дело против жительницы Челябинской области, организовавшей в Подмосковье две точки по производству мефедрона, направили в суд. Лаборатории, которые она оборудовала со своими подельниками, находились в садовом товариществе в Егорьевске и на заброшенной ферме в Коломне, сообщили в прокуратуре региона.

Производили в этих лабораториях опасный наркотик мефедрон. Преступный бизнес прикрыли в сентябре прошлого года. Тогда из незаконного оборота изъяли более 57 килограммов наркотических средств и почти 570 килограммов их прекурсоров.

прокуратура Московской области
Фото: прокуратура Московской области/Telegram
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прокуратура Московской области
Фото: прокуратура Московской области/Telegram
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прокуратура Московской области
Фото: прокуратура Московской области/Telegram
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Уголовное дело в отношении женщины выделили в отдельное производство, уточнили в ведомстве. Сейчас материалы направили в Коломенский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Наркодилершу обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, в том числе через интернет, а также в незаконном приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере.

Сейчас фигурантка дела находится под стражей.

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