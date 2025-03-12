Наркодилера, который организовал лабораторию в гараже в Челябинске, будут судить

В Челябинске пройдет суд над местным жителем, который организовал нарколабораторию в гараже. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Сообщается, что в 2023 году мужчина заказал через интернет оборудование и химикаты для нарколаборатории. Все это он оставил в своем гараже, где и производил запрещенные вещества. Часть наркотиков он прятал в специальном тайнике.

Также вместе с обвиняемым полицейские задержали троих человек.