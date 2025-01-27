Наркодилер съел часть товара при задержании в Салехарде

Полицейские совместно с офицерами СОБР обезвредили группу наркоторговцев из Омска. Злоумышленники планировали реализовать в Салехарде почти 150 граммов наркотиков. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ЯНАО.
Полицейские сообщили, что во время задержания один из фигурантов проглотил сверток с запрещенным веществом, чтобы скрыть следы преступления. Помимо этого, у 42-летнего наркоторговца нашли еще шесть подобных свертков. Экспертиза показала, что в них находился наркотик синтетического происхождения.
Напарницей омича оказалась 27-летняя женщина. По ходатайству следователей подозреваем избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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