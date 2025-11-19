Напавший на мальчика в шапке с буквой Z екатеринбуржец получил новый срок

Срок в 4,5 года колонии строгого режима за публичное оправдание терроризма получил отбывающий наказание за нападение на мальчика в шапке с буквой Z житель Екатеринбурга Александр Неустроев. Как сообщил «Коммерсант-Урал» , решение вынес Центральный окружной военный суд.

Дело рассматривали в особом порядке из-за признания подсудимым вины. В материалах говорилось, что Неустроев в ходе общения с другими заключенными высказался в поддержку терактов, при которых погибли военный корреспондент Владлен Татарский и философ и журналист Дарья Дугина.

В своем последнем слове подсудимый заявил, что во время отбывания наказания за первое преступление он пересмотрел свои взгляды и теперь полностью поддерживает политику России. Неустроев попросил для себя снисхождения, так как боится умереть в колонии из-за прогрессирующего заболевания.

По совокупности сложения приговоров суд назначил ему четыре с половиной года колонии строгого режима.

О возбуждении нового дела об оправдании и пропаганде терроризма против Александра Неустроева стало известно в минувший вторник, 18 ноября. Судя по открытым данным, материалы в Центральный окружной военный суд поступили еще в конце октября.

Неустроев напал на проходившего мимо школьника в шапке с буквой Z в апреле 2023 года. За это преступление суд приговорил его к трем годам колонии-поселения с учетом срока, проведенного в следственном изоляторе.