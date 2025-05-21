Нападение на полицейских в Махачкале организовали из-за рубежа

В Дагестане завели уголовное дело против инициатора нападения на полицейских в Махачкале, которое произошло 5 мая. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Правоохранители выяснили, что двух местных жителей склонил к преступлению 41-летний уроженец республики, проживающий за рубежом. Подозреваемый убедил их совершить теракт через общение в мессенджере.

Против мужчины завели уголовное дело за участие в деятельности террористической организации и содействие терроризму.

Ранее стало известно, что семьям молодых сотрудников полиции, которые погибли в Махачкале при нападении вооруженных преступников, выделят по миллиону рублей. Пострадавшим в результате перестрелки мирным жителям окажут помощь в размере до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести.