Начальника управления трансформации ФСИН арестовали по делу о взятке
В Москве арестовали начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.
«Удовлетворено ходатайство <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Тимченко Алексею Владимировичу на срок два месяца», — отметили в суде.
Заседание проходило без участия прессы и зрителей. Тимченко вменяется получение взятки в особо крупном размере.
Суд Москвы начал работу по делу о взяточничестве в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. Вердикт ему вынесет 235-й гарнизонный военный суд.
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