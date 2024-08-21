Начальника управления трансформации ФСИН арестовали по делу о взятке

В Москве арестовали начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворено ходатайство <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Тимченко Алексею Владимировичу на срок два месяца», — отметили в суде.

Заседание проходило без участия прессы и зрителей. Тимченко вменяется получение взятки в особо крупном размере.

Суд Москвы начал работу по делу о взяточничестве в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. Вердикт ему вынесет 235-й гарнизонный военный суд.