Начальника управления трансформации ФСИН арестовали по делу о взятке

Telegram-канал Судов общей юрисдикции Москвы
Фото: Telegram-канал Судов общей юрисдикции Москвы

В Москве арестовали начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворено ходатайство <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Тимченко Алексею Владимировичу на срок два месяца», — отметили в суде.

Заседание проходило без участия прессы и зрителей. Тимченко вменяется получение взятки в особо крупном размере.

Суд Москвы начал работу по делу о взяточничестве в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. Вердикт ему вынесет 235-й гарнизонный военный суд.

Сухо попрощается. Каким будет конец лета в Москве и Подмосковье

Фейк: ВСУ разбили под Курском 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота

Жили они долго и счастливо. Зачем платить за крепкий брак

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте