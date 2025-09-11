На жителя Камчатки завели дело за сокрытие ВНЖ за рубежом
Жителя Камчатки заподозрили в неуведомлении о получении вида на жительство
Следственный комитет завел уголовное дело против жителя Петропавловска-Камчатского за несообщение о получении вида на жительство в иностранном государстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.
Следствие установило, что 57-летний гражданин России в 2014 году получил вид на жительство в другой стране. Оно подтверждает право мужчины на постоянное проживание на территории иностранного государства.
В ведомстве добавила, что сотрудники регионального управления ФСБ ведут оперативное сопровождение по уголовному делу.
Правоохранительные органы проводят следственные и иные процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния.
Осенью 2024 года скрывшую получение вид на жительство в США жительницу Челябинска также отправили под суд.