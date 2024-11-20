На Сахалине возбудили дело об истязании девочки опекуншей

СК: на Сахалине опекун два года истязал 12-летнюю воспитанницу

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины-опекуна, которая систематически истязала 12-летнюю воспитанницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Следователи проверили сообщение из ГКУ СРЦН «Маячок» о применении насилия в отношении 12-летней воспитанницы центра.

По версии следствия, 48-летняя жительница города Корсакова неоднократно применяла физическую силу к несовершеннолетнему ребенку в период с января 2023 года по сентябрь 2024 года.

Возбуждено уголовное дело по статье об истязании.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, они оценят работу контролирующих органов и системы профилактики.

Ранее в США правоохранители арестовали бывшую защитницу детей, которая истязала и морила голодом приемную дочь. Девочку обнаружили мертвой в одном подгузнике, при этом все тело подростка было в ранах и сильно истощено.