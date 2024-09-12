На Сахалине военнослужащий получил 4,5 года за повторный отказ от участия в СВО

Военнослужащий получил 4,5 года общего режима за повторный отказ от участия в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

В марте этого военного уже приговорили к условному сроку за то, что он отказался выполнять приказ командира и направляться в зону СВО. В июне в центре боевого управления штаба воинской части он дал повторный отказ, за что снова попал под суд.

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору мужчина получил новый, уже реальный срок. Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

В апреле другой военнослужащий, уже в Забайкальском крае, получил два года и два месяца колонии-поселения за аналогичный отказ.