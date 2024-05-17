На мусорном полигоне нашли зарытое тело рязанца, пропавшего без вести на охоте | 360°

Криминал 17 мая 2024, 01:12 На мусорном полигоне нашли зарытое тело рязанца, пропавшего без вести на охоте Под Рязанью нашли зарытое тело мужчины, пропавшего на охоте два месяца назад Freepik

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Труп рязанца, который более двух месяцев числился без вести пропавшим, нашли закопанным на полигоне бытовых отходов. Об этом рассказали в управлении СК РФ по региону.

«В ходе расследования уголовного дела обнаружено тело жителя Рязани, числившегося пропавшим без вести во время охоты», — рассказали в ведомстве.

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Мужчина ушел на охоту 24 февраля вместе с товарищами. Уже 2 марта в полицию поступило заявление о его пропаже. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Следователи выяснили, что в Сапожковском районе местный бизнесмен устроил для жителей Москвы и Рязанской области незаконную охоту на лося. Во время нее рязанец открыл стрельбу по животному, однако задел одного из охотников. В итоге стрелявший мужчина и два других соучастника «вывезли тело потерпевшего на полигон бытовых отходов, где закопали в землю».

Одного из охотников обвинили в убийстве, его заключили под стражу. Еще двоих человек арестовали. Во время дачи показаний обвиняемый показал место сокрытия тела потерпевшего.

Ранее в Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку. Происшествие случилось на даче у друзей, где товарищи развлекались, стреляя из пневматического оружия.