На мусорном полигоне нашли зарытое тело рязанца, пропавшего без вести на охоте | 360°

17 мая 2024, 01:12
На мусорном полигоне нашли зарытое тело рязанца, пропавшего без вести на охоте
Под Рязанью нашли зарытое тело мужчины, пропавшего на охоте два месяца назад
Труп рязанца, который более двух месяцев числился без вести пропавшим, нашли закопанным на полигоне бытовых отходов. Об этом рассказали в управлении СК РФ по региону.
«В ходе расследования уголовного дела обнаружено тело жителя Рязани, числившегося пропавшим без вести во время охоты», — рассказали в ведомстве.
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Мужчина ушел на охоту 24 февраля вместе с товарищами. Уже 2 марта в полицию поступило заявление о его пропаже. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Следователи выяснили, что в Сапожковском районе местный бизнесмен устроил для жителей Москвы и Рязанской области незаконную охоту на лося. Во время нее рязанец открыл стрельбу по животному, однако задел одного из охотников. В итоге стрелявший мужчина и два других соучастника «вывезли тело потерпевшего на полигон бытовых отходов, где закопали в землю».
Одного из охотников обвинили в убийстве, его заключили под стражу. Еще двоих человек арестовали. Во время дачи показаний обвиняемый показал место сокрытия тела потерпевшего.
Ранее в Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку. Происшествие случилось на даче у друзей, где товарищи развлекались, стреляя из пневматического оружия.
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