На Кубани осудили подростка, застрелившего приемную мать

В Тихорецком районе Краснодарского края прошел суд над 15-летним подростком, убившим 54-летнюю приемную мать. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 10 января 2024 года в станице Еремизино-Борисовской между женщиной и ее воспитанником вспыхнул конфликт. Подросток выстрелил в приемную мать из охотничьего оружия, та скончалась.

Собранные следователями доказательства признали достаточными для вынесения приговора.

«Приговором осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием наказания в воспитательной колонии с применением амбулаторного принудительного лечения и наблюдения психиатра», — написали в пресс-службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В августе 2024 года подросток застрелил своего отца в тире. Юноша был в тактических наушниках, когда его папа зашел в небезопасную зону. Молодой человек выстрелил и случайно попал в родителя, тот скончался на месте.