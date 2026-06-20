На Камчатке раскрыли убийство 40-летней давности

Двое злоумышленников несколько месяцев готовились к преступлению: вели слежку, подготовили дубинку, бритву и веревки. В ночь с 3 на 4 августа они проникли в дом торговца цветами ради денег и драгоценностей.

Жертва попыталась сопротивляться, но нападавшие избили мужчину, нанесли ему резаные раны и ударили топором. Затем они связали потерпевшего, заставили выдать ценности и похитили наличные, облигации и золото на 47 тысяч рублей. Опасаясь опознания, преступники задушили хозяина электропроводом и скрылись на его автомобиле.

Подозреваемых вскоре задержали, но в 1993 году дело прекратили из-за недоказанности. Один из участников скончался в 2022 году, второй долго скрывался в Дагестане. Материалы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В мае в Приморье следователи раскрыли убийство девушки 26-летней давности.