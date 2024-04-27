На депутата Заксобрания Петербурга Вишневского составили протокол | 360°

Криминал 27 апреля 2024, 09:24 На депутата Заксобрания Петербурга Вишневского составили протокол 78.ru: депутата ЗакСа Вишневского обвинили в участии в нежелательной организации РИА «Новости»

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Депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского* вызвали в прокуратуру по подозрению в причастности к деятельности нежелательной организации. Правоохранители составили административный протокол из-за участия политика в движении «Голос»**, сообщил 78.ru.

Источники издания заявили, что административное дело возбудили по статье 20.33 КоАП «Участие в деятельности нежелательной организации». Бориса Вишневского* заподозрили в участии в работе движения «Голос»**. Последнее считалось подразделением организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), которая вошла в перечень неправительственных организаций, чья деятельность нежелательна в России.

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Депутата 25 апреля вызвали в прокуратуру. После допроса, который длился несколько часов, он решил уехать из России. По информации журналистов, политик покинул страну в пятницу.

Борис Вишневский* занимал пост зампреда фракции партии «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга. Он получил статус иноагента в конце марта за выступление в зарубежных СМИ и распространение недостоверной информации. Политик пытался оспорить решение Минюста в Василеостровском и Октябрьском судах.

* Бориса Вишневского внесли в реестр иностранных агентов в России.

** Движение «Голос» внесли в реестр общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.