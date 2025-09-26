На бразильской стройке нашли тело 16-летней «королевы красоты»

В Бразилии при странных обстоятельствах погибла 16-летняя «королева красоты». Ее обнаружили мертвой в недостроенном доме, сообщило издание People .

У девушки были тысячи подписчиков в соцсетях. Она прославилась после того, как ее назвали королевой парада в Педра-Бранка в этом году. Школьница мечтала стать моделью и не раз участвовала в конкурсах красоты. Любила активный образ жизни, посещала курсы парикмахеров. Знакомые отзывались о ней, как о целеустремленной, решительной и дерзкой девушке.

Тело девушки обнаружили местные службы экстренной помощи 19 сентября. На место прибыл отец, сообщила колумбийская газета El Tiempo.

«Нашел свою дочь в синяках, с пятном крови на подбородке и двумя бутылками водки поблизости после того, как она пошла с друзьями в бар», — говорится в публикации.

Власти распорядились произвести вскрытие, чтобы выяснить причину смерти девушки. По этому делу пока никого не задержали.

Этой весной в Улан-Удэ обнаружили тело финалистки конкурса «Миссии Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой, неожиданно исчезнувшей спустя пять дней после победы.