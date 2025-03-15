МВД раскрыло группировку, легализовавшую 10 млрд рублей от продажи наркотиков

Фото: РИА «Новости»

Росфинмониторинг выявил легализацию доходов от продажи синтетических наркотиков более чем на 10 миллиардов рублей, после чего МВД возбудило уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель полиции Ирина Волк.

По ее словам, преступная группировка почти пять лет сбывала наркотики через интернет, а затем через разные финансовые схемы легализовала заработанные деньги. Всего задержали 41 человека. Им предъявили обвинения по 53 эпизодам организации ОПГ, сбыта наркотиков и отмывания денег. У задержанных также изъяли свыше тонны наркотиков и 10 тонн прекурсоров.

Ранее сотрудники ФСБ в Ленинградской области перекрыли канал поставки латиноамериканского кокаина в Евросоюз транзитом через Россию. У злоумышленников — граждан России, Эстонии и неназванной страны Балканского полуострова — изъяли больше тонны наркотика.

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