МВД: супруги из ХМАО могут провести остаток жизни в тюрьме за распространение наркотиков
Правоохранители задержали в Нефтеюганске супругов, подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМДВ РФ по ХМАО.
Предположительно, местные жители 1994 и 1999 годов рождения занимались незаконным оборотом запрещенных веществ через тайники-закладки. У фигурантов изъяли препараты общей массой более 2,5 килограмма.
Были возбуждены три уголовных дела. Супругам грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
