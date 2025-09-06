МВД сообщило об улучшении криминогенной обстановки в Карелии
По итогам семи месяцев 2025 года криминогенная обстановка в Карелии улучшилась, сообщил KarelInform со ссылкой на данные регионального МВД РФ.
По информации ведомства, количество зарегистрированных преступлений уменьшилось более чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 6658 до 5716.
Сокращение отмечено среди тяжких преступных посягательств (более чем на 6%), а также среди преступлений средней (более 19%) и небольшой тяжести (более 17%).
Правоохранители обратили внимание на снижение числа преступлений против личности и преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах.
