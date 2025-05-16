МВД раскрыло крупную преступную схему с Пушкинскими картами

Правоохранители выявили аферу с Пушкинскими картами в Новосибирске и Рязани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

«Предварительно установлено, что схемы, по которым действовали задержанные в Рязани и Новосибирске, оказались схожи. После регистрации на платформе „PRO.Культура.РФ“ злоумышленники анонсировали культурные мероприятия, которые фактически не проводились», — сказала она.

Деньги за билеты, купленные по Пушкинским картам, аферисты присваивали себе.

Как выяснили правоохранители, в Рязани бывший заведующий отделом одного из музеев организовал через посредников продажу билетов от имени держателей Пушкинских карт и обеспечил их фиктивное гашение на входе в учреждение.

Чтобы получить поступившие на счет музея деньги, он зарегистрировал ИП на имена своих друзей и родственников. Таким образом с апреля 2023 по май 2024 года ему удалось похитить свыше 10 миллионов рублей.

В Новосибирске трое местных жителей с мая по июль 2022 года продавали билеты на несуществующие экскурсии стоимостью около четырех тысяч рублей каждая. Ущерб составил более 22,5 миллиона рублей.

У подозреваемых провели обыски, изъяли деньги, банковские карты, электронику и другие вещественные доказательства. По фактам мошенничества возбудили уголовные дела по статье 159 УК России, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Все подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде.