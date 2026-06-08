МВД предупредило о новом виде вредоносного ПО для Android

Появился новый троян Drama RAT, который крадет данные с Android. Об этом сообщила пресс-служба управления по кибербезопасности (УКБ) МВД России.

Drama RAT способен красть данные, управлять интернет-банками и даже полностью заблокировать телефон. Он распространяется под видом ссылок на бесплатные подписки и улучшения для игр или официальных документов с названиями «Декларация», «Счет на оплату» и т. п. После установки программа просит разрешить обновление, запрашивает доступ к Службе специальных возможностей и пин-код.

Чтобы защититься от Drama RAT, в УБК советуют устанавливать приложения только из официальных магазинов, осторожно выдавать доступы и использовать антивирус. При заражении следует загрузить устройство в Safe Mode, сбросить его до заводских настроек, сменить все пароли, заблокировать карты и обратиться в банк для проверки операций, а после — в правоохранительные органы.

Ранее в ИБ-компании UserGate сообщили об активизации вируса Mamont. Он заражал по 30 тысяч устройств в месяц.