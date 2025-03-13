МВД предупредило о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов

От имени сервиса по продаже авиабилетов мошенники предлагают за вознаграждение ставить лайки отелям, а затем установить вредоносное приложение или перечислять деньги. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Пример мошенничества в области трудоустройства. На этот раз от имени известного сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить отелям лайки, обещая от 750 рублей в день», — подчеркнули в ведомстве.

В МВД отметили, что схема предполагает выполнение простых заданий и даже символическое вознаграждение.

«Завоевав доверие, мошенники предложат приобрести премиум-аккаунты, выкупить товар или вложиться под любым другим предлогом, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях мошенники предлагают установить на смартфон вредоносную программу под видом приложения для работы», — добавили правоохранители.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мошеннических схемах с самозапретом на кредит.