МВД Новосибирска пресекло деятельность кол-центра аферистов

МВД сообщило о завершении расследования крупного дела о мошенничествах с банковскими кредитами в Новосибирске. Группа злоумышленников, состоящая из четырех человек в возрасте от 29 до 35 лет, создала целую систему обманных схем, написал сайт atas.info .

Предполагаемый организатор вместе с сообщниками арендовал помещение в Октябрьском районе Новосибирска. В течение трех месяцев 2024 года мошенники незаконно получали персональные сведения пользователей финансовых сервисов и пользовались этими данными для звонков гражданам, подававшим онлайн-заявки на получение кредитов.

Выдавая себя за представителей кредитных компаний, преступники вводили людей в заблуждение, обещая оформление займа при условии оплаты различных услуг — открытия счета, страхования кредита, курьерской доставки документов или инкассаторских операций. Подобная схема позволила группе завладеть средствами потерпевших, уверяя их в необходимости совершения платежей.

Проведенные обыски позволили обнаружить технические средства и документацию, доказывающие вину членов преступной группы.