МВД: наркодилер на иномарке сбил полицейского при задержании в Ленобласти

Мужчина, подозреваемый в перевозке наркотиков, сбил сотрудника полиции в Ленинградской области. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на данные МВД РФ.

Согласно информации ведомства, внимание правоохранителей привлек автомобиль марки BMW. После остановки водитель возобновил движение и наехал на полицейского. Впоследствии мужчина выбросил из салона пакеты с наркотическим веществом.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали и заключили под стражу.

