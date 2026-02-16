МВД: наркодилер на иномарке сбил полицейского при задержании в Ленобласти

Мужчина, подозреваемый в перевозке наркотиков, сбил сотрудника полиции в Ленинградской области. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на данные МВД РФ.
Согласно информации ведомства, внимание правоохранителей привлек автомобиль марки BMW. После остановки водитель возобновил движение и наехал на полицейского. Впоследствии мужчина выбросил из салона пакеты с наркотическим веществом.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали и заключили под стражу.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте