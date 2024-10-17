Мужчину, занимавшегося похищением людей, отправили в колонию на 7,5 года в Челябинской области
В Челябинской области суд отправил в тюрьму участника ОПГ, который занимался похищением людей. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
Следствие выяснило, что мужчина входил в состав преступной группировки, которая промышляла похищением людей с целью получения денег и их имущества.
Обвиняемого приговорили к 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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