Мужчину, занимавшегося похищением людей, отправили в колонию на 7,5 года в Челябинской области

В Челябинской области суд отправил в тюрьму участника ОПГ, который занимался похищением людей. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Следствие выяснило, что мужчина входил в состав преступной группировки, которая промышляла похищением людей с целью получения денег и их имущества.

Обвиняемого приговорили к 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.