Мужчину задержали за регулярное избиение малолетних детей жены в Сланцах

В городе Сланцы правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в систематическом насилии над детьми своей жены. По предварительной информации, от его действий пострадали годовалый и двухлетний пасынки. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Ленинградской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних. Вскоре в отношении мужчины выдвинут обвинение. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Расследование продолжается. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела и поручила провести проверку работы органов профилактики района.
