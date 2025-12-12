Мужчину задержали за регулярное избиение малолетних детей жены в Сланцах

В городе Сланцы правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в систематическом насилии над детьми своей жены. По предварительной информации, от его действий пострадали годовалый и двухлетний пасынки. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Ленинградской области.