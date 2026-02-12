Мужчину задержали за пьяный угон элитной иномарки в ХМАО

Правоохранители задержали в Нефтеюганске мужчину, подозреваемого в угоне элитной иномарки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные УМВД РФ по ХМАО.

Хозяйка автомобиля Mercedes оставила его заведенным с ключами неподалеку от дома и попыталась закрыть двери через смартфон, но блокировка не сработала. Спустя несколько часов машина пропала, и в приложении женщина увидела, что автомобиль движется в сторону Сургута.

По версии следствия, 40-летний фигурант, находясь в состоянии опьянения, угнал машину. По пути он попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело.