Мужчину задержали за нападение на таксиста с ножом в Петербурге

Сотрудники полиции Приморского района Санкт-Петербурга задержали мужчину, который подозревается в нападении на таксиста. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.
Правоохранители сообщили, что происшествие случилось минувшей ночью возле торгового центра на проспекте Испытателей. Водитель такси 1969 года рождения получил ножевое ранение в область груди, его госпитализировали.
Злоумышленником оказался мужчина 1984 года рождения. Его задержали на улице Дыбенко. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью.
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