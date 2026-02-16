Мужчину задержали в Петербурге по подозрению в производстве растительного наркотика

Правоохранители задержали в Петербурге 31-летнего мужчину, подозреваемого в культивации и сбыте растительного наркотика. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по городу.

Сотрудники полиции провели обыск в квартире фигуранта на Пискаревском проспекте. Кроме того, на участке в СНТ «Ладожец» стражи порядка ликвидировали плантацию. Там также обнаружили семена и более шести килограммов высушенного наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту, который уже привлекался к ответственности, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.