Мужчину задержали в Кузбассе по делу о двойном убийстве в 2012 году

В Кемеровской области задержали 43-летнего жителя Прокопьевска по подозрению в убийстве двух человек, совершенном весной 2012 года. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурант пришел в гости к приятелю и его сожительнице. После распития спиртных напитков он поссорился с хозяином дома и задушил его. Затем подозреваемый расправился с женщиной, чтобы скрыть следы преступления.

Личность преступника долгое время не могли установить. Оперативники вышли на след после повторной отработки криминальных элементов. Предполагаемого убийцу заключили под стражу.