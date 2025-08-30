Мужчину задержали в Челябинске за ограбление магазина с топором

Челябинские правоохранители задержали подозреваемого в ограблении магазина. Подробности сообщило Ura.ru о ссылкой на УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, мужчина, вооружившись обычным кухонным топором, ворвался в торговую точку и стал угрожать сотруднику. Он похитил из кассы 10 тысяч рублей и сбежал.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Использованное орудие преступления обнаружили в лесополосе неподалеку. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.